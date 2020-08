Calcio: Roma; Carles Perez positivo al Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - Roma, 27 AGO - Nuovo caso di positività al Covid-19 nella Roma che proprio oggi ha effettuato i tamponi a Trigoria in vista della ripresa degli allenamenti prevista per domani. Dopo Mirante e ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : ULTIM'ORA ROMA Carles Perez positivo al coronavirus Lo annuncia lo spagnolo sui suoi profili social #SkySport… - CorSport : #Roma, l'#Arsenal insiste per #Diawara: 30 milioni - ASRomaFemminile : ?????? #SassuoloRoma di domani sera sarà trasmessa su @RomaTV e su Roma TV+ ???????? ?? - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, Carles Perez positivo al #covid: è asintomatico - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Roma, Carles Perez positivo al Covid-19 Annuncio del giocatore sui social 'Sono asintomatico. Daje Roma' -

Nuovo caso di positività al Covid-19 nella Roma che proprio oggi ha effettuato i tamponi a Trigoria in vista della ripresa degli allenamenti prevista per domani. Dopo Mirante e due giovani della Prima ...Il calciatore spagnolo ha annunciato la sua positività al virus tramite Instagram: "Ho fatto il tampone e oggi ho avuto la risposta. Fortunatamente mi sento bene, ma dovrò restare in isolamento" ...