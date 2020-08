Bambina dispersa nel lago di Como: nuotava con la madre (Di giovedì 27 agosto 2020) Ore di febbrile ricerca nelle acque del lago di Como per ritrovare una Bambina di 12 anni dispersa mentre nuotava con la madre. La donna si è salvata, scomparsa la figlia. Si rischia una nuova tragedia nelle acque del lago di Como. Nel versante situato in provincia di Lecco nel primo pomeriggio di oggi è scomparsa una Bambina di 12 anni, dispersa mentre era entrata in acqua con la madre. Forse un abbassamento improvviso del fondale è stata la causa che ha determinato le difficoltà per le due. Mentre la donna è riuscita a salvarsi tornando a riva però la ragazzina non sarebbe stata capace di riemergere, sparendo anche alla vista delle persone che dalla riva ... Leggi su bloglive

