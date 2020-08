Anticipazioni Daydreamer 28 agosto: Aylin contatta mamma Huma (Di giovedì 27 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 28 agosto: cosa vedremo nell’ultima puntata della settimana della soap? Come già detto brevemente in altri articoli, finalmente Can si renderà conto dei suoi errori; si recherà quindi al negozio di Sanem per cercare di convincerla a tornare a lavorare alla “Fikri Harika”. Intanto Aylin, senza far sapere nulla ad Emre, che non vuole più mettere i bastoni fra le ruote a suo fratello, contatterà Huma, la madre di lui e di Can, per farla intervenire contro quest’ultimo e Sanem. Anticipazioni Daydreamer 28 agosto: Can convince Sanem a rientrare alla “Fikri Harika” Can, resosi conto che Sanem è stata solo una pedina di Emre ed Aylin contro ... Leggi su pianetadonne.blog

