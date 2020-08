Vico Equense, carenze igieniche e cibi avariati: osteria chiusa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un’osteria di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, è stata chiusa dai Carabinieri per gravi carenze igieniche e strutturali. Durante un’ispezione nel locale dei Carabinieri del Nas di Napoli, della stazione di Vico Equense e del personale della Asl Napoli 3 Sud, è emerso che 218 kg di alimenti, vegetali e ittici, erano stoccati in pessimo stato di conservazione e quindi potenzialmente dannosi per la salute. Sono stati sequestrati anche 22 chili di prodotti tra pasta e marmellate privi delle indicazioni sulla rintracciabilità. Il titolare dell’osteria, un 49enne del posto, è stato multato con una sanzione pari a 1500 euro. Il valore dell’attività sottoposta a chiusura è ... Leggi su ildenaro

