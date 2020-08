Tiziano Ferro rivede il cane Beau e si commuove (VIDEO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tiziano Ferro continua a fornire aggiornamenti via social sulle condizioni di salute del suo cane Beau, ricoverato d'urgenza e operato negli scorsi giorni. Il cantautore poco fa ha pubblicato le immagini dell'incontro, durato soltanto cinque minuto, con il suo amato Beau. Un momento di tenerezza e forte commozione, anche per lo stesso Ferro, che non ha trattenuto le lacrime:Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura. Anche oggi non tornerà a casa.Stiamo aspettando i risultati del trasfusione. Non so cosa faremmo senza l’amore che stiamo ricevendo, non lo so. GrAzie di cuore. 26 agosto 2020 19:29. Leggi su blogo

