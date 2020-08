Synology presenta DiskStation DS1520+: cloud privato versatile e scalabile (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 agosto 2020 – Synology Inc. ha annunciato il nuovo sistema di archiviazione DS1520+ a 5 vani, studiato appositamente per piccoli uffici e ambienti domestici. Ideale per il backup dei dati e per l’organizzazione di librerie multimediali, il DS1520+ è un’opzione versatile e scalabile per creare il proprio cloud privato.Synology porta la Serie Plus nelle case con il nuovo DS220+Panoramica sul DS1520+Accesso ai siti web più veloce del 126%1Operazioni di calcolo del 16% più veloci1Cinque slot interni con un supporto fino a 152 unitàFino a 240 TB di capacità raw2Doppi slot per cache SSD M.2 2280 NVMeDisponibilitàIl DS1520+ va ad aggiungersi alla serie 20 ... Leggi su pantareinews

