Romina Power rende pubblico il suo peccato: non riesce proprio a farne a meno [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) Romina Power rivela ai follower i suoi peccati di gola Dopo essere stata per qualche settimana in Croazia, precisamente a Zagabria dalla figlia Cristel e i nipoti Kai e Cassia Ylenia, Romina Power è tornata in Italia. La cantante statunitense si è rifugiata ancora una volta a Cellino San Marco nella casa che appartiene al figli Yari Carrisi. Un’abitazione che i due hanno condiviso insieme per tutto il periodo della quarantena. Ora, però, al fianco del 47enne c’è anche un’altra donna, la sua fidanzata che si chiama Thea. Di recente l’ex moglie di Al Bano ha pubblicato un post sul suo account Instagram rivela ai follower uno dei peccati a cui non non riesce a resistere. Ovviamente anche la professionista statunitense ha delle debolezze e di certo non si ... Leggi su kontrokultura

girasol44247939 : RT @B16Antonella: Facciamo girare l'appello ,di questo giovane toro salvato dal macello???????? - fanpage : Nuovo amore per il figlio di Albano e Romina Power - AnnaNegrotti : RT @B16Antonella: Facciamo girare l'appello ,di questo giovane toro salvato dal macello???????? - Caterina_SS : RT @B16Antonella: Facciamo girare l'appello ,di questo giovane toro salvato dal macello???????? - Franca52122275 : RT @lazampa: “Il toro Casimiro cerca casa”, appello social di Romina Power @fulviocerutti -