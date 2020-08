Robert Pattinson, tutti i look degni di Bruce Wayne (a.k.a Batman) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Se non fosse globalmente noto come uno degli attori più di successo dell’ultimo decennio, a un primo sguardo Robert Pattinson potrebbe sembrare il perfetto mix tra musicista rock e modello da passerella. Sul red carpet, nel corso della sua ricca carriera, ha fatto apparizioni gloriose – e mai noiose – con mise sempre sofisticate sì, ma dal tocco originale e dark, da moderno poeta maledetto: che fosse per la barba lasciata volutamente irregolare, per i capelli sbarazzini o per l’accostamento o la rinuncia totale alla cravatta, l’attore ha ben delineato il suo stile personale da tenebroso dandy contemporaneo. Come potrebbe stupire dunque, il fatto che sia stato scelto come nuovo interprete di Batman? Robert Pattinson nel nuovo film della saga dedicata a Batman. Leggi su vanityfair

