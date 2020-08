Rete unica, incontro tra i vertici di Tim e Cassa depositi: si cerca la quadra sulla nuova società. I sindacati in allarme: “Serve confronto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Telecom Italia in pressing sul governo per la creazione della Rete unica. Obiettivo: mantenere il controllo della nuova infrastruttura che dovrebbe nascere dalla fusione del network dell’ex monopolista e della rivale Open Fiber, di cui sono soci Cassa depositi e Prestiti – quindi il ministero dell’Economia – e l’Enel. Lo strumento di pressione è l’accordo raggiunto da Telecom, ma non ancora sottoscritto, con il fondo americano Kkr e con Fastweb in vista del consiglio di amministrazione dell’ex monopolista (il 31 agosto) che dovrà decidere il da farsi. Fermo restando il via libera dell’esecutivo che ha in mano il golden power, i poteri speciali finalizzati a salvaguardare asset strategici per il Paese. Nel dettaglio, l’intesa con Kkr ... Leggi su ilfattoquotidiano

