Per appiattire la curva è «necessario isolare ogni giorno il 5.5% degli infetti» (Di mercoledì 26 agosto 2020) È lo scenario che emerge da un modello sviluppato dal Politecnico federale di Losanna e da tre Università italiane. Leggi su media.tio.ch

LBorsetta : @paolaferrari_og @Briatore @DSantanche Questo tweet é invecchiato proprio male. Purtroppo non basterà una lampada s… - truciolo_77 : @Ruffino_Lorenzo @bicidiario Importante è appiattire la curva, e resistere fino al termine dei rientri, per concent… - felice_modica : @Maverick_1956 @Mysterytrains Oltre a perdere un’altra occasione per tacere, ha contribuito ad appiattire ulteriorm… - Antonio76278652 : @80alberi @matteosalvinimi Perché del PD che sta facendo appiattire il paese che pensi? Tutti i parassiti che porta… - runlovers : Parliamo un po' di questa pancia che non ne vuole sapere di diventare un po' più piatta? Qui ci sono 6 regole da te… -

Ultime Notizie dalla rete : Per appiattire Per appiattire la curva è «necessario isolare ogni giorno il 5.5% degli infetti» Ticinonline Per appiattire la curva è «necessario isolare ogni giorno il 5.5% degli infetti»

LOSANNA - «Per mantenere la curva epidemica» del coronavirus Sars-CoV-2 «sulla traiettoria decrescente è necessario uno sforzo di controllo capace d'isolare ogni giorno circa il 5,5% delle persone esp ...

Lockdown: era proprio necessario? Nuovi studi: la mascherina vale il 5% del pil

Lockdown contro il covid: è stato davvero un bene? Una nuova teoria al riguardo, comincia a farsi strada. I lockdown? “Sono eccessivamente traumatici e costosi”, è la conclusione del Wall Street Journ ...

LOSANNA - «Per mantenere la curva epidemica» del coronavirus Sars-CoV-2 «sulla traiettoria decrescente è necessario uno sforzo di controllo capace d'isolare ogni giorno circa il 5,5% delle persone esp ...Lockdown contro il covid: è stato davvero un bene? Una nuova teoria al riguardo, comincia a farsi strada. I lockdown? “Sono eccessivamente traumatici e costosi”, è la conclusione del Wall Street Journ ...