Nuovi casi e tamponi, impennata record. Ma rispetto a maggio... occhio agli attualmente positivi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Torna a salire la curva dei contagi da coronavirus, e lo fa anche in maniera piuttosto importante. Sono 1.367 i Nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 13 morti e 314 guariti: l'incremento va letto soprattutto nell'ottica di un numero di tamponi molto superiore alla media, dato che sono arrivati i risultati di oltre 93mila test. Un numero molto importante, determinato soprattutto dalla nuova ondata di controlli che si fa sui rientri dalle vacanze. Gli attualmente positivi salgono a 20.753, ed è proprio questo dato che differenzia i casi di oggi da quelli del 12 maggio, che è stato l'ultimo giorno in cui si è avuto un dato di contagi superiore a 1.400: allora però gli attualmente positivi erano ... Leggi su liberoquotidiano

