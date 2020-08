L’intervista a Flavio Briatore sul Corriere e la prostatite (Di mercoledì 26 agosto 2020) Candida Morvillo sul Corriere della Sera pubblica oggi un’intervista a Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele di Milano: nel colloquio l’imprenditore del Billionaire parla di un’infiammazione alla prostata e non conferma il contagio di coronavirus Sars-CoV-2 e la diagnosi di COVID-19: Flavio Briatore telefona mentre tutta Italia lo dà quasi per moribondo. Le notizie della mattina dicono che è ricoverato per Covid-19 in condizioni serie e con la polmonite. Roba che quando, alle 18.29, appare il suo nome sul display, pensi a una chiamata dall’oltretomba. Invece. Briatore, è proprio lei? Come sta? «Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a ... Leggi su nextquotidiano

