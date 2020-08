La Sicilia: un angolo di bellezza sublime che non si dimenticherà mai (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’isola più “grande” d’Italia. La Sicilia è una delle terre più ricche di storia, arte, paesaggi naturalistici incantevoli e particolarmente affascinanti, un mare stupendo dai tanti colori, spiagge vaste e dalla sabbia finissima ed una ricchezza enogastronomica incomparabile tanto che una vacanza potrebbe non bastare per farci scoprire tutto questo sia pur in modo sommario. Cosa vedere Tanti sono i luoghi che possono essere visitati iniziando da Palermo, capoluogo regionale, con il celebre Palazzo dei Governatori, la Cattedrale e la Cappella Palatina nonché la celebratissima spiaggia di Mondello meta di grande frequentazione di locali e turisti; nelle vicinanze sorge Monreale con il classicheggiante Duomo ed i grandi mosaici dorati; bellissimi sono anche paesini come Cefalù, dalle splendide spiaggie sabbiose e ... Leggi su notizieora

Giorgio87363972 : @AdryWebber Io mi auguro che i presidenti delle regioni di dx seguano l'esempio della Sicilia proprio per mettere a… - RFantazzini : RT @songase975: 'Fate le Baleari?'. 'No, quest'anno giriamo le isole greche'. Sono dietro l'angolo! Una volta attraversato il corridoio che… - ArielloGiuliano : RT @blogaccioBlog: @ColuiDi La Sicilia per l'Italia. Musumeci, vada fino in fondo. Richiami ai vespri il popolo di Sicilia se necessario. M… - ANTONELLA79TA : RT @songase975: 'Fate le Baleari?'. 'No, quest'anno giriamo le isole greche'. Sono dietro l'angolo! Una volta attraversato il corridoio che… - justLucreziaM : RT @songase975: 'Fate le Baleari?'. 'No, quest'anno giriamo le isole greche'. Sono dietro l'angolo! Una volta attraversato il corridoio che… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia angolo “In Sicilia 350 migranti positivi” Musumeci inizia le ispezioni Live Sicilia Musica e parole per i diritti umani e la tutela ambientale, la performance artistica “L’ultima era” (FOTO)

“L’uomo è parte della natura o è chiamato a dominarla? Essere dotati di ragione ci autorizza ad asservire le risorse naturali al soddisfacimento delle nostre più bieche esigenze produttive, è davvero ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, bufera per la foto sulla scala dei Turchi: «Non abbiamo commesso reato». La Capitaneria apre fascicolo

Aurora Ramazzotti e Michelle Hiunziker, bufera per la foto sulla scala dei Turchi: «Non abbiamo commesso reato». La Capitaneria apre fascicolo Vacanze in Sicilia per Aurora e la mamma Michelle Hunzike ...

“L’uomo è parte della natura o è chiamato a dominarla? Essere dotati di ragione ci autorizza ad asservire le risorse naturali al soddisfacimento delle nostre più bieche esigenze produttive, è davvero ...Aurora Ramazzotti e Michelle Hiunziker, bufera per la foto sulla scala dei Turchi: «Non abbiamo commesso reato». La Capitaneria apre fascicolo Vacanze in Sicilia per Aurora e la mamma Michelle Hunzike ...