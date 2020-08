Il ministro che difende il Senza veli e riprende gli agenti che hanno rimproverato due donne in spiaggia

Il ministro che difende il topless e riprende gli agenti che hanno rimproverato due donne in spiaggia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gérald Darmanin è il ministro dell’Interno che rischia di passare alla storia per la sua rivendicazione a favore del Senza veli in Francia. Del resto, al di là del caso specifico, si tratta di un discorso più ampio relativamente alle libertà personali che, in Francia – ma la regola dovrebbe valere anche per gli altri Paesi – non possono essere limitate dagli interventi delle forze dell’ordine, soprattutto quando non si sta violando alcuna legge. LEGGI ANCHE > Le ragazze in Senza veli per non farti correre in auto Senza veli in Francia, cosa è successo a Sainte-Marie-la-mer È successo a Sainte-Marie-la-mer, una località francese al confine con la Spagna. Sulla spiaggia, ... Leggi su giornalettismo

ilfoglio_it : Oggi il ministro cinese Wang Yi incontra Di Maio e fuori dalla Farnesina gli attivisti manifestano contro l'autorit… - matteosalvinimi : Da papà di due figli, è da DUE MESI che chiedo al ministro Azzolina a che ora entreranno in classe, per quanti gior… - AlbertoBagnai : Quando hai un ministro dell’economia che ogni due per tre parla a caz… pardon: a vanvera di crisi di liquidità, poi… - Marco_dreams : Chi dice che siamo un paese razzista? Quanti paesi hanno un Ministro degli Esteri di colore?!? - stelvio67 : @PLCastagnetti Vogliamo parlare di quello che è stato detto di Salvini quando era lui il ministro? Due pesi e due misure, as usual. -

Si parte in salita a meno di una settimana dalle riaperture delle scuole. Con l’avvio dello screening sul personale emergono i primi casi di positività tra i docenti: finora già 20 in Umbria e 6 nel T ...

Il ministro cinese Wang inizia il suo tour europeo dall’Italia

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dato il via oggi al suo tour europeo per implementare i rapporti diplomatici e commerciali in un momento di guerra commerciale con gli Usa, e in una settiman ...

