Final Fantasy 7 ha fatto piangere anche Robert Pattinson

Scopriamo così che il prossimo Batman si emoziona e piange. Durante un tour promozionale per il film di Christopher Nolan, Tenet, in cui Robert Pattinson interpreta un ruolo principale, all'attore è stato chiesto qual è il suo gioco preferito di sempre."Penso che fosse il gioco preferito di molte persone, ma direi senza dubbio Final Fantasy 7", ha detto risoluto. "Probabilmente una delle uniche volte in cui ho pianto in vita mia". Pattinson fa riferimento a uno dei colpi di scena più sorprendenti nella storia dei videogiochi che però è un gigantesco spoiler che interessa un personaggio.L'intervistatore ha chiesto la stessa cosa a Elizabeth Dobecki, co-protagonista in Tenet di Pattinson. Ha affermato di non essere una giocatrice, ma poi ha detto

