Ever Forward: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’attuale settimana è ricca di uscite videoludiche, dai Tripla A agli Indie, spesso questi ultimi vengono surclassati dalle grandi uscite, passando inosservati agli occhi di molti. Se ci seguite da tempo come sapete non trattiamo solo i Tripla A ma anche gli Indie, dando la giusta importanza e rilievo a titoli che meritano la nostra e vostra attenzione, come nel caso del gioco di cui vi parleremo oggi. Sviluppato da Pathea Games, è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, dunque non avete scuse per giocarlo, ironia a parte a seguire vi riportiamo la Recensione di Ever Forward. Ever Forward Recensione In Ever Forward vestite i panni di Maya, una bimba intrappolata in un mondo surreale, costellato di piattaforme, ... Leggi su gamerbrain

gaybothway : Just put on my dick cage and now I feel hornier than ever. Looking forward to be a sub bitch. Appena indossata la… - VanHellsingTV : - Alfonso1958 : RT @enzocursio: Ecco la mappa dei nuovi contagi in Italia. Dove e’ la relazione con gli sbarchi e gli immigrati pieni di virus? Forward eve… - JLTouadi : RT @enzocursio: Ecco la mappa dei nuovi contagi in Italia. Dove e’ la relazione con gli sbarchi e gli immigrati pieni di virus? Forward eve… - enzocursio : Ecco la mappa dei nuovi contagi in Italia. Dove e’ la relazione con gli sbarchi e gli immigrati pieni di virus? For… -

Ultime Notizie dalla rete : Ever Forward Ever Forward: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot GamerBrain.net Ever Forward: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Quando ci sono in ballo grosse uscite, è facile perdere di vista delle piccole perle, Indie che meritano la giusta attenzione, anche se lanciarli in un periodo in cui i grandi titoli la fanno da padro ...

Ever Forward disponibile ora su Steam

Pathea Games, l’azienda che ha creato il gioco di ruolo sandbox “My Time at Portia”, è lieta di annunciare che il suo gioco di rompicapo e avventura in 3D, Ever Forward, arriva su Steam (PC) oggi. Per ...

Quando ci sono in ballo grosse uscite, è facile perdere di vista delle piccole perle, Indie che meritano la giusta attenzione, anche se lanciarli in un periodo in cui i grandi titoli la fanno da padro ...Pathea Games, l’azienda che ha creato il gioco di ruolo sandbox “My Time at Portia”, è lieta di annunciare che il suo gioco di rompicapo e avventura in 3D, Ever Forward, arriva su Steam (PC) oggi. Per ...