Djokovic-Struff in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2020 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Novak Djokovic si trova di fronte a Jan-Lennard Struff ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2020. Il numero uno del seeding ha mostrato un ottimo tennis contro Sandgren dopo aver faticato più del previsto all’esordio. Ora la sua strada si incrocia con quella del tedesco. L’evento andrà in scena oggi, mercoledì 26 agosto, come terza sfida di giornata dalle ore 17:00 (dopo Medvedev-Bautista). La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport Uno, mentre quella streaming dalla piattaforma SkyGo. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti ed approfondimenti sul match, anche in tempo reale. Leggi su sportface

