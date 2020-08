Coronavirus, ragazza con febbre sale sul traghetto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, una ragazza con la febbre sale ugualmente sul traghetto per tornare a casa dalla Sardegna. Ha eluso i controlli con uno stratagemma Il Coronavirus fa paura, ma non accennano a calare gli atteggiamenti discutibili. Una ragazza con la febbre è salita sul traghetto eludendo i controlli all’imbarco. Diretta a Milano dalla Costa Smeralda, la donna ha utilizzato uno stratagemma peraltro già circolante in alcune chat sulle varie piattaforme social. Tachipirina per far abbassare la febbre ed una bottiglia d’acqua fredda sulla fronte per risultare al di sotto della soglia dei 37,5 °C. La ragazza, in chat, aveva confidato del suo stato di salute e della necessità ... Leggi su bloglive

Corriere : La 26enne di Milano: noi, 14 amici tutti positivi dopo la Sardegna. Non dovevamo andare in disco - Agenzia_Ansa : Va in #disco ma poi risulta #positiva, #tampone per 200 persone. Ragazza fa test dopo Malta ma non attende esito e… - WRicciardi : La 26enne di Milano: noi, 14 amici tutti positivi dopo la Sardegna. Per mia mamma sono un’incosciente - cronacacaserta : Coronavirus: ragazza positiva dopo una festa nel Casertano - infoitinterno : CORONAVIRUS: INFETTA la FAMIGLIA dopo la DISCOTECA, il PADRE è grave. Ecco la STRAZIANTE lettera di una ragazza -