Caso Viviana Parisi: oggi l’autopsia sui resti del piccolo Gioele (Di mercoledì 26 agosto 2020) Cosa è accaduto a Viviana Parisi e al piccolo Gioele dopo l’incidente in autostrada del 3 agosto? L’ipotesi più accreditata sembra essere quella dell’omicidio del piccolo Gioele e successivamente Viviana si sarebbe suicidata poi buttandosi da un traliccio, nel bosco di Caronia. Per saperne di più bisognerà attendere l’autopsia sul corpo del piccolo. L’autopsia sul corpo di Gioele Mondello E proprio questa mattina al Policlinico di Messina, intorno alle ore 8, ci sarà l’autopsia sui resti del corpo del piccolo Gioele. Il 19 agosto sono stati trovati i resti del ... Leggi su thesocialpost

