Caos liste M5S, bufera contro Saiello e il blitz per “aiutare” il Pd (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMarigliano (Na) – Caos a Marigliano, in provincia di Napoli, dove la lista del Movimento 5 Stelle e’ stata esclusa dalla competizione elettorale. Nel comune del territorio nolano si vota il 20 e 21 settembre per eleggere il successore di Antonio Carpino, il sindaco di Marigliano che il mese scorso e’ stato arrestato con l’accusa di voto di scambio. La lista M5s e’ stata ricusata per la mancata autentificazione delle firme. Fonti del gruppo locale dei 5 Stelle riferiscono alla Dire che il consigliere regionale campano Gennaro Saiello avrebbe spinto per escludere dalla composizione delle liste alcuni portavoce del territorio. Due su tutti: il senatore mariglianese Raffaele Mautone e il consigliere metropolitano di Napoli (e consigliere comunale a Marigliano) Francesco ... Leggi su anteprima24

D8e3b8 : Caos sui territori dove molti coordinamenti regionali di stanno ribellando ai vertici sulla composizione delle list… - caos_calmo70 : @micheleemiliano Ma quindici liste non saranno poche? - pipposcifo1 : RT @iltirreno: ?? Non ha digerito la scelta di Marco Stella come capolista di Firenze 1 e molla il partito a un mese dal voto ?? di Ilaria Bo… - iltirreno : ?? Non ha digerito la scelta di Marco Stella come capolista di Firenze 1 e molla il partito a un mese dal voto ?? di… - Stefano47510568 : RT @avimmaisacap: Il caos della sanità 'eccellente' lombarda - - A Malpensa pochi tamponi Migliaia sulle liste d’attesa -

Ultime Notizie dalla rete : Caos liste Forza Italia: caos liste, il coordinatore toscano Mugnai si dimette Il Tirreno Scuola, Italia Viva: “Riapertura piena di incertezze e contraddizioni”

“Man mano che ci si avvicina al 14 settembre, data in cui ad oggi ci è stato confermato che inizierà l’anno scolastico, assistiamo al farsi strada di incertezze e di scelte illogiche, oltre che antiec ...

Scuola, Italia viva: «In Maremma non si sono cercati spazi alternativi per le elezioni. E’ una vergogna»

GROSSETO – “Man mano che ci si avvicina al 14 settembre, data in cui ad oggi ci è stato confermato che inizierà l’anno scolastico, assistiamo al farsi strada di incertezze e di scelte illogiche, oltre ...

“Man mano che ci si avvicina al 14 settembre, data in cui ad oggi ci è stato confermato che inizierà l’anno scolastico, assistiamo al farsi strada di incertezze e di scelte illogiche, oltre che antiec ...GROSSETO – “Man mano che ci si avvicina al 14 settembre, data in cui ad oggi ci è stato confermato che inizierà l’anno scolastico, assistiamo al farsi strada di incertezze e di scelte illogiche, oltre ...