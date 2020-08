Briatore: “Ho solo una prostatite, sto bene” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato,” lo ha dichiarato Flavio Briatore a Candida Morvillo, al Corriere della Sera. “Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”. “Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…“. A proposto dei sintomi precisa di avere “un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto“.L'articolo Briatore: “Ho solo una prostatite, sto bene” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

