White Lines 2 non ci sarà. E non ne sentiremo la mancanza (Di martedì 25 agosto 2020) White Lines 2 non ci sarà, almeno per il momento. La serie non ha ottenuto il rinnovo da parte di Netflix nonostante i suoi produttori - Álex Pina e VancouverMedia, creatori de La Casa di Carta - l'avessero concepita come un trittico. E sotto molti punti di vista, è meglio così. A confermare il destino della serie è l'attore Daniel Mays, che ha interpretato il personaggio di Marcus, dj e trafficante di droga amico del defunto Axel intorno alla cui morte misteriosa ruota la trama della prima stagione. A fronte delle tante richieste di notizie su White Lines 2, ha annunciato sui social "con il cuore infranto" che "la nave della stagione 2 di White Lines è davvero salpata definitivamente", per poi ringraziare il pubblico per ... Leggi su optimagazine

