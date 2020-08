Vanessa Incontrada, futuro stravolto da una notizia (Di martedì 25 agosto 2020) Questo articolo . Vanessa Incontrada ha voluto fare un importante annuncio. Ma di che cosa si tratta? L’attrice ha voluto parlare del suo futuro. Vanessa Incontrada è senza alcun dubbio una delle attrici più note e amate dal grande pubblico del grande schermo e non solo. La donna è anche molto attiva sui social network, dove racconta momenti … Leggi su youmovies

romvantic : RT @AlbertoFuschi: Lino Guanciale e Vanessa Incontrada la coppia dell’estate??Anche Enrico Vinci ha vinto tutte le serate di #ascoltitv tra… - GossipItalia3 : Vanessa Incontrada in crisi con il marito? Mentre il gossip impazza lei si mostra al top #gossipitalianews - zazoomblog : Vanessa Incontrada in crisi con il marito? Mentre il gossip impazza lei si mostra al top - #Vanessa #Incontrada… - Susy0121031997 : RT @AlbertoFuschi: Lino Guanciale e Vanessa Incontrada la coppia dell’estate??Anche Enrico Vinci ha vinto tutte le serate di #ascoltitv tra… - RitaOrsini97 : RT @AlbertoFuschi: Lino Guanciale e Vanessa Incontrada la coppia dell’estate??Anche Enrico Vinci ha vinto tutte le serate di #ascoltitv tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

UrbanPost

Forse un momento difficile per la coppia che, stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, si sarebbe allontanata. Ad insospettire i followers e la stampa rosa, un post che l’ex conduttrice di Ze ...In un anno così imprevedibile e sospeso per il mondo intero, la musica continua a farsi sentire e reagisce piu' unita che mai, ripartendo dall’ARENA DI VERONA con la quattordicesima edizione dei MUSIC ...