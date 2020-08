Usain Bolt positivo al Coronavirus: l'uomo più veloce del mondo è in quarantena (Di martedì 25 agosto 2020) Il giamaicano Usain Bolt ha annunciato su Twitter di essere è positivo al Coronavirus: pochi giorni fa aveva festeggiato i suoi 34 anni con molte celebrità dello sport. Usain Bolt ha annunciato su Twitter di essere positivo al Coronavirus: il primatista mondiale dei 100 e dei 200 metri aveva da poco festeggiato i suoi 34 anni con un grande party a cui avevano partecipato anche calciatori europei. Anche l'uomo più veloce del mondo non è riuscito a sfuggire al Coronavirus: il giamaicano Usain Bolt ha confermato con un video su Twitter di essere in quarantena ... Leggi su movieplayer

Eurosport_IT : 'Sono positivo al Covid-19, adesso quarantena'. L'annuncio di Usain Bolt via social dopo aver contratto il virus i… - rtl1025 : ?? Usain #Bolt è risultato positivo al #coronavirus. Con un video su Twitter e Instagram, l'uomo piu' veloce di tutt… - Agenzia_Ansa : Usain Bolt è positivo al coronavirus #ANSA - ginugiola : RT @VanityFairIt: Anche loro sono costretti a fare i conti con la pandemia... #Sport @usainbolt - VanityFairIt : Anche loro sono costretti a fare i conti con la pandemia... #Sport @usainbolt -