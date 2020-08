Twilight, Robert Pattinson su Edward Cullen: "Più leggevo il copione, più lo odiavo" (Di martedì 25 agosto 2020) A Robert Pattinson non è mai piaciuto il suo personaggio di Twilight, a proposito di Edward Cullen una volta ha detto: "più leggevo il copione e più lo odiavo." A Robert Pattinson non è mai piaciuto il suo personaggio di Twilight, forse perché troppo idolatrato dai fan, e nel corso degli anni ha rilasciato una serie di dichiarazioni piuttosto scottanti. A proposito di Edward Cullen una volta ha detto, con il suo solito tono scherzoso: " più leggevo il copione e ... Leggi su movieplayer

robianlol : RT @_afoolwhodreams: Robert Pattinson Italian Fandom che continua a vincere: - trailer di Batman - TENET domani - saga di Twilight su LA5 #… - _afoolwhodreams : Robert Pattinson Italian Fandom che continua a vincere: - trailer di Batman - TENET domani - saga di Twilight su LA5 #NewMoon - cinemaniaco_fb : ?????????????? Twilight, Robert Pattinson su Edward Cullen: 'Più leggevo il copione, più lo odiavo'… - zazoomblog : The Twilight Saga: New Moon stasera su La5 il film con Robert Pattinson - #Twilight #Saga: #stasera #Robert - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Twilight Saga: New Moon, stasera su La5 il film con Robert Pattinson -