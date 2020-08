Tablet 10 pollici: i migliori da comprare (Di martedì 25 agosto 2020) In questa guida sempre aggiornata raccogliamo i migliori Tablet 10 pollici disponibili attualmente sul mercato. Che sia per lavoro o per lo studio, un Tablet spesso e volentieri può rappresentare una comodità difficilmente sostituibile da leggi di più... Leggi su chimerarevo

Ufficiale la serie Galaxy Tab S7 di Samsung, con due tablet uno piu' premium dell'altro: scopriamo tutte le caratteristiche, le differenze e i prezzi in Italia. Immancabile la SPen, migliorata. Samsun ...

iPad 10,2 pollici (2019): mai così scontato

Il prezzo non era mai stato così basso: l'iPad del 2019 da 10.2 pollici a soli 329,99 euro sono un'offerta di sicuro interesse per chi cerca un tablet. Per la scuola, a poche settimane dall’inizio; pe ...

