Sicilia, hotspot ancora pieni. I sindaci di Lampedusa e Pozzallo: «L’ordinanza di Musumeci? Non è cambiato nulla» (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)La “cacciata” dei migranti voluta fortemente dal governatore Siciliano Nello Musumeci rimane solo sulle carte. Nessuno svuotamento degli hotspot, nessun pugno di ferro da parte della Regione. Non è cambiato nulla e a confermarlo a Open sono i sindaci di Pozzallo e Lampedusa. «Ma quando mai, l’hotspot non è stato chiuso e non è stato svuotato. Ero stato io a chiedere che i positivi al Coronavirus venissero trasferiti in altre strutture e così è stato. Su 162 migranti, in 64 sono stati mandati a Trapani perché infettati. Insomma, in questo momento ne abbiamo meno di 100 e non c’è alcuna emergenza sanitaria ... Leggi su open.online

