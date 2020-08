Portavoce Navalny, niente indagine? Chiaro chi è stato (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 25 AGO - "Il fatto che sul crimine non sarebbe stata aperta una vera indagine e che il colpevole non sarebbe stato trovato era evidente. D'altronde sappiamo tutti chi è. Ma da come ne ... Leggi su corrieredellosport

"Non possiamo prendere sul serio queste accuse (di avvelenamento di Navalny per ordine delle autorità, ndr). Sono accuse che non possono essere vere in alcun modo e sono piuttosto, direi, un rumore vu ...

