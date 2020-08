Moratti: "Conte resta all'Inter, ho sentito Zhang. Messi un sogno" (Di martedì 25 agosto 2020) Una discussione con il patron Zhang , il futuro di Conte e il sogno Messi . L'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha parlato di tutto, svelando alcune mosse della società. " Cos'è mancato all'... Leggi su corrieredellosport

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter: "Cos'è mancato all'Inter in campionato e in Europa League? La Serie A era alla portata, con i nerazzurri che h ...Massimo Moratti torna a parlare nel giorno dell'incontro tra Inter e Antonio Conte: "Nelle ultime ore ho sentito Steven Zhang. Credo che sia spinto a tenere l'allenatore, anche le questioni economiche ...