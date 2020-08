Milano, ha un infarto in stazione Centrale. Agente di polizia salva la vita a un anziano. Il video delle manovre di rianimazione (Di martedì 25 agosto 2020) Un anziano di 76 anni è stato soccorso e salvato da un Agente della Polfer dopo essere stato colto da un arresto cardiocircolatorio ieri sera alla stazione Centrale di Milano. I fatti si sono verificati attorno alle 20. L’Agente è intervenuto immediatamente svolgendo manovre di soccorso e usando un defibrillatore presente in stazione. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’anziano è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

