Messi-Barcellona, Liam Gallagher: “Sulla strada per il Manchester City” (Di martedì 25 agosto 2020) “Il Messiah sulla strada del Manchester City”. Questa la frase del cantautore Liam Gallagher sul proprio seguitissimo profilo Twitter. La star inglese, che mai ha nascosto il proprio vibrante tifo per la squadra di Guardiola, commenta il quantomai probabile addio di Lionel Messi al Barcellona per cui manca solamente l’annuncio ufficiale. I tifosi del City hanno commentato il post di Gallagher sottolineando la propria felicità per un possibile acquisto da sogno. The Messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@LiamGallagher) August 25, 2020 Leggi su sportface

