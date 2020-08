L’attivista Greta Thunberg torna a scuola dopo un anno: “E’ bello tornare finalmente in classe” [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) “Il mio anno sabbatico dalla scuola è finito, ed è così bello tornare finalmente a scuola!“: l’attivista Greta Thunberg, ha annunciato con queste parole, sui social, il suo rientro in classe, dopo un anno di assenza dovuta alla campagna che aveva lo scopo di sollecitare un’azione più dura contro i cambiamenti climatici In Svezia questa settimana tornano in classi gli studenti delle scuole superiori. La scorsa settimana la 17enne e altri giovani attivisti hanno tenuto colloqui con la cancelliera tedesca Angela Merkel sul clima.L'articolo L’attivista Greta Thunberg ... Leggi su meteoweb.eu

