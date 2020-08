Donna punta mentre prende dell’uva. L’incredibile sorpresa: tra gli acini uno scorpione (Di martedì 25 agosto 2020) Esperienza traumatica per una Donna russa, ricoverata in ospedale dopo essere stata punta da uno scorpione mentre apriva una confezione d’uva comprata in un supermercato. La 31enne Inga Tsyfarkina, questo il nome della sventurata Donna, aveva ricevuto l’uva come regalo da parte di un genitore di un bambino portatore di handicap di cui Inga si … L'articolo Donna punta mentre prende dell’uva. L’incredibile sorpresa: tra gli acini uno scorpione NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 25 agosto, Liberto prova a fare di tutto per riuscire a riconquistare Rosina ma la donna non ne vuole più sapere di lui: mentre lui prova a riconquistarla, c ...

Eau de parfum da donna La Panthère di Cartier: tutto quello che c’è da sapere

Il marchio Cartier affonda le sue origini in tempi molto lontani. L’azienda, infatti, è stata fondata nel 1847 da Louis Francois Cartier, a Parigi, in una delle vie del centro storico: al numero 29 di ...

