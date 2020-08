Coronavirus: Scozia impone mascherina a scuola, non in aula (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - LONDRA, 25 AGO - mascherina obbligatoria da lunedì 31 negli ambienti comuni, corridoi, spazi collettivi, scuolabus, delle scuole della Scozia nell'ambito delle misure di prevenzione anti ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - LONDRA, 25 AGO - Mascherina obbligatoria da lunedì 31 negli ambienti comuni (corridoi, spazi collettivi, scuolabus) delle scuole della Scozia nell'ambito delle misure di prevenzione anti coro ...

Londra, 25 ago 11:02 - (Agenzia Nova) - Tutti gli studenti delle scuole secondarie in Scozia dovrebbero indossare la mascherina nei corridoi degli istituti e nelle aree comuni a partire dal prossimo 3 ...

