Coronavirus in Italia: rallenta la curva dei contagi, quattro morti (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – curva dei contagi in calo nel nostro Paese: sono 878 (ieri 953 ) a fronte di un ritorno dei tamponi sugli standard dei giorni precedenti, 72.341, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e resi noti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. quattro le vittime. Solo il Molise non ha fatto registrare nuovi casi nelle ultime 24 ore. Guida la classifica dei “positivi del giorno” il Lazio con 143, seguito dalla Campania con 138, poi Lombardia e Veneto con 119 nuovi casi ciascuna. 34 nuovi casi in Sardegna, che ieri aveva toccato il massimo da inizio epidemia (91). OMS, primi segni rallentamento pandemia in America – La pandemia di Covid-19 continua a diffondersi e nel mondo il bilancio complessivo ufficiale è ora di 23,694 milioni di contagi e ... Leggi su quifinanza

