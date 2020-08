Coronavirus, Bali chiusa ai turisti stranieri per tutto il 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) Emergenza . Il provvedimento per contenere i contagi. La paradisiaca isola di indonesiana di Bali rimane chiusa ai turisti internazionali. Il provvedimento è stato prorogato a tutto il 2020, il motivo ovviamente è la pandemia del nuovo Coronavirus nel mondo. Bali è una delle mete esotiche … Leggi su viagginews

