Autoerotismo davanti ad alcune ragazze minorenni: fermato un ragazzo classe ’82 (Di martedì 25 agosto 2020) Attimi di follia su un autobus a Mestre, in provincia di Venezia. Protagonista un uomo classe ’82 di Trieste. Sul bus “Mestre Centro” – in servizio H24 – un uomo, salito in zona commerciale “Porte di Mestre”, si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi alla vista di alcune ragazzine minorenni sedute dietro l’autista. Tutt’altro che intimidite, le giovani hanno ripreso la scena con i loro smartphone. Ad un certo punto il masturbatore compulsivo, come raccontato dal Gazzetttino, si è spostato verso il centro del mezzo, richiedendo insistentemente l’apertura delle porte. In preda a quello che è stato definito come un “delirio” l’uomo ha improvvisamente afferrato il martelletto di emergenza ed ha infranto uno dei ... Leggi su nonsolo.tv

