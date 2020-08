Ascoli, Valerio Bertotto è il nuovo allenatore bianconero (Di martedì 25 agosto 2020) Ascoli PICENO - Dopo la separazione con Alessio Dionigi , l' Ascoli ha trovato il suo nuovo tecnico in Valerio Bertotto : lo storico capitano del l'Udinese ha firmato con i bianconeri un contratto di ... Leggi su corrieredellosport

