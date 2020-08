Addio Messi: R. Mancini disposto a cedergli la numero 10 se va alla Sampdoria (Di martedì 25 agosto 2020) Anche Roberto Mancini, c.t. della Nazionale italiana ha condiviso un suo pensiero sui social su Leo Messi. L'argentino ha infatti fatto sapere che lascia il Barcellona e il 'Mancio' non si è lasciato sfuggire l'occasione di mandargli un messaggio raccogliendo l'invito di un tweet della Sampdoria: "A un fenomeno come #Messi la cedo volentieri ... e poi abbiamo una finale da rivendicare". La finale è quella di Champions League persa dalla Samp proprio contro il Barcellona che vinse grazie a una fucilata di Koeman dalla lunga distanza nei minuti supplementari. di Insomma se Messi dovesse andare in Liguria la numero 10 blucerchiata è assicurata. embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress

