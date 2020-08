Wiko View 4 Lite, uno smartphone valido per chi non vuole spendere molto (Di lunedì 24 agosto 2020) Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di provare il Wiko View4 Lite, fratello minore del Wiko View4 provato a maggio, che porta avanti l’idea del produttore marsigliese di offrire prodotti validi nelle fasce di prezzo più basse. Simile nelle forme al fratello maggiore (ed agli standard per gli smartphone di quest’anno), il View4 Lite dal punto di vista estetico presenta la principale differenza nel retro dove la finitura -lucida o opaca in base al colore scelto- è presente in superficie e non coperta da uno strato di policarbonato “effetto vetro”. Non si differenziano tanto nemmeno le schede tecniche: sul View4Lite troviamo lo stesso display HD+ da 6,52″, stesso SoC, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

