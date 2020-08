Varcaturo, Scoperto un circolo ricreativo abusivo e sequestra droga e soldi. Due arresti (Di lunedì 24 agosto 2020) Varcaturo: Scoperto un circolo ricreativo abusivo e sequestrato chilo di droga e soldi. I carabinieri arrestano due uomini. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno saputo che due cittadini africani avevano allestito, in maniera completamente abusiva, un circolo ricreativo per i loro connazionali. Grazie alle indagini i militari dell’Arma sono riusciti a scovare l’immobile in … Leggi su 2anews

Spiaggia libera occupata abusivamente da due lidi: la scoperta a Ischia Un'area di 250 metri quadri di spiaggia libera "annessa" da due stabilimenti balneari limitrofi, senza alcuna autorizzazione. La ...

Varcaturo, occupante abusivo minaccia di violentare moglie del proprietario dell’abitazione

Un uomo di 42 anni di origini ghanesi è stato arrestato dai carabinieri a Varcaturo (Napoli) per atti persecutori nei confronti di un commerciante e della sua famiglia: dopo continue minacce, anche co ...

