Valorant, gli utenti che si trasferiscono in un’altra area geografica rischiano di perdere partite e skin (Di lunedì 24 agosto 2020) Nelle ultime ore si è scatenata una discussione molto intensa su Reddit, il noto social di intrattenimento e forum, che riguarda il popolarissimo gioco esports Valorant. Tutto è nato dalla lamentela pubblicata un giorno fa sul social dall’utente nyuware, dopo la risposta di Riot Games alla sua domanda relativa alla modifica del suo account. Secondo il supporto tecnico di Valorant, Riot eliminerebbe la maggior parte dei dati dell’account durante un cambio di regione, e ciò includerebbe i progressi del Battle Pass, le skin acquistate, il grado acquisito e la cronologia delle partite. perdere la cronologia delle partite e il livello classificato potrebbe non rivelarsi un grosso problema, ma dover rinunciare a tutte le skin e al progresso ... Leggi su esports247

esports247_it : Valorant, gli utenti che si trasferiscono in un'altra area geografica rischiano di perdere partite e skin… - DeugemoTwo : Devo dire che lo spectate di #VALORANT ha fatto passi da gigante in questi mesi. Patch dopo patch il team di svilup… - Powned_IT : #Valorant Con una nuova patch gli sviluppatori di Valorant hanno presentato una nuova lista di modifiche, alcune d… - datboiNax : @Kazuppino Vai su valorant Italia a giocare con gli iron e li Carry - Powned_IT : #Valorant I dev di Riot ci spiegano come vengono progettati i gameplay degli agenti di Valorant! -

Ultime Notizie dalla rete : Valorant gli Shroud diventerà un pro player su Valorant? La risposta ai fan dello streamer Multiplayer.it Valorant: arriva l’aggiornamento 1.06 che introduce alcune novità

Riot Games ha lanciato un nuovo aggiornamento per Valorant su PC. La patch, versione 1.06, porta un nerf significativo per i fucili a pompa. Le note complete sulla patch sono descritte sulla pagina we ...

Dignitas entra nel mondo del Valorant competitivo

Dignitas ha rivelato di essere entrata nel ring del Valorant competitivo e di aver formato la propria rosa ufficiale. L'organizzazione eSport, come forse saprai, si è concentrata in precedenza su tito ...

Riot Games ha lanciato un nuovo aggiornamento per Valorant su PC. La patch, versione 1.06, porta un nerf significativo per i fucili a pompa. Le note complete sulla patch sono descritte sulla pagina we ...Dignitas ha rivelato di essere entrata nel ring del Valorant competitivo e di aver formato la propria rosa ufficiale. L'organizzazione eSport, come forse saprai, si è concentrata in precedenza su tito ...