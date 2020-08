Vacanze, -25% la spesa degli italiani (Di lunedì 24 agosto 2020) La spesa media destinata dagli italiani alle Vacanze estive crolla a 588 euro per persona con un calo del 25% rispetto allo scorso anno per effetto di ferie più brevi, meno lontane e dedicate soprattutto al relax familiare. È quanto emerge dal bilancio tracciato dall’analisi Coldiretti/Ixè in occasione del grande controesodo di agosto segnato dal bollino rosso, con quasi tre italiani su quattro (73%) che hanno scelto di andare in vacanza nell’estate 2020 anche se non mancano quanti sono in partenza per fine agosto e settembre. mgg/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

