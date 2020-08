Tradimento: cosa fare e non fare quando lo scopri (Di lunedì 24 agosto 2020) Tradimento: 10 cose da sapere sfoglia la gallery Se le vacanze per molte coppie sono un momento di armonia e condivisione, per altre rappresentano il periodo in cui si smaschera il Tradimento del partner. «In estate statisticamente si tradisce di più. Eppure questo dato potrebbe non essere veritiero al 100%. Probabilmente, la maggiore vicinanza al partner fa sì che un eventuale Tradimento venga scoperto più facilmente», spiega la Dottoressa Cozzolino, psicoterapeuta e sessuologa. Leggi anche ... Leggi su iodonna

IOdonna : Tradimento: cosa fare e non fare quando lo scopri - elleeffe58 : @AlvisiConci @sbonaccini Dai commenti vedo che si fa sempre lo stesso errore: giudicare in fretta e gettare a mare… - bianca_caimi : RT @Libero_official: Elisa #Siragusa, la deputata del #M5s che sfida #DiMaio: 'Voto no al referendum, cosa succede in Parlamento' https://… - FilippoCarmigna : 'Io voto no, ecco cosa succede nel M5s'. La deputata che smaschera Di Maio: 'tradimento grillino', viene giù tutto? - arquer12 : RT @Adri19510: Elisa Siragusa, la deputata del M5s che sfida Di Maio: 'Voto no al referendum, cosa succede in Parlamento' -

Ultime Notizie dalla rete : Tradimento cosa Reazione violenta dopo tradimento: cosa si rischia La Legge per Tutti Tradimento: cosa fare e non fare quando lo scopri

Se le vacanze per molte coppie sono un momento di armonia e condivisione, per altre rappresentano il periodo in cui si smaschera il tradimento del partner. «In estate statisticamente si tradisce di pi ...

Il segreto/ Anticipazioni puntate 24-28 agosto: Pepa incarcerata e… (replica)

Nelle puntate de Il Segreto della settimana dal 24 al 28 agosto Pepa viene incarcerata perché Angustias l’accusa di aver ucciso il neonato e Tristan non si schiera dalla parte della donna che ama. Sar ...

Se le vacanze per molte coppie sono un momento di armonia e condivisione, per altre rappresentano il periodo in cui si smaschera il tradimento del partner. «In estate statisticamente si tradisce di pi ...Nelle puntate de Il Segreto della settimana dal 24 al 28 agosto Pepa viene incarcerata perché Angustias l’accusa di aver ucciso il neonato e Tristan non si schiera dalla parte della donna che ama. Sar ...