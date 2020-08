Terremoto Amatrice, Mattarella: “Ricostruzione incompiuta. Recuperare efficienza” (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Quarto anniversario del Terremoto del Centro Italia, che distrusse fra gli altri le città di Amatrice, Accumuli, Arquata e Pescara del Tronto, provocando trecento vittime e circa quarantamila sfollati. “Nonostante tanti sforzi impegnativi, l’opera di ricostruzione dei paesi distrutti da quel sisma e da quelli che vi hanno fatto seguito in breve tempo è incompiuta e procede con fatica, tra molte difficoltà anche di natura burocratica”, afferma il Capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio inviato per la ricorrenza. “Nello spirito di solidarietà, fondamento della nostra Costituzione, la Repubblica – in tutte le sue istituzioni, territoriali e di settore – deve considerare prioritaria la sorte dei concittadini più sfortunati ... Leggi su quifinanza

emergenzavvf : #24Agosto, 4 anni fa la scossa di #terremoto che colpì #Amatrice (RI) e le comunità vicine nelle Marche, in Umbria… - matteosalvinimi : Un abbraccio ai Veronesi e a tutti gli Italiani colpiti da disastri e maltempo, nel giorno dell’anniversario del te… - fanpage : Quattro anni fa il terremoto di #Amatrice. Una ferita ancora aperta nel cuore dell'Italia. - GiadaConte8 : RT @spietataYANG: 'Quando si perde una figlia e una nipote, si ha sempre ragione'. Così il premier Giuseppe Conte si è rivolto ad una anzia… - potatoesHoran : RT @inlovewith_HS: Oggi sono 4 anni da quella notte che ha distrutto tutto, paesi, case, famiglie. Ad Amatrice (provincia di Rieti, dove ab… -