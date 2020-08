"Sette colpi alla schiena". Immagini forti contro gli agenti di polizia: ecco cosa hanno fatto a quest'uomo | Guarda (Di lunedì 24 agosto 2020) Altre proteste dopo l'uccisione di George Floyd. A sollevare la polemica negli Stati Uniti è la polizia di Kenosha, città del Wisconsin sudorientale, che ha sparato e ferito a un uomo di colore. Si tratta di Jacob Blake, un 29enne, colpito dagli agenti con Sette colpi di pistola alla schiena dopo che erano intervenuti sul posto per una disputa domestica. A documentare quanto accaduto domenica è un video in cui si vede l'uomo che cammina intorno alla parte anteriore del suo Suv fino alla portiera del guidatore, mentre gli agenti lo inseguono con le pistole puntate. Proprio nel momento in cui Blake, di spalle, apre la portiera e si appoggia ... Leggi su liberoquotidiano

