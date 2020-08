Ripresa scuola, Galli: "Temperatura misurata a casa non va bene" (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA - " Il fatto che la Temperatura si misuri a casa è del tutto insufficiente e non funziona, non può funzionare. Se vogliamo fare sì che questo dato abbiamo un minimo di significato e sia ... Leggi su corrieredellosport

MIsocialTW : Grazie allo sforzo di tutti, la scuola riaprirà e le lezioni riprenderanno il 14 settembre. Gli Istituti saranno im… - Mov5Stelle : 'L'inizio dell'anno scolastico non è a rischio: abbiamo il dovere morale di riaprire tutte le nostre scuole, è una… - nzingaretti : Sulla #scuola il Governo usi la collaborazione e non alimenti divisioni. La riapertura in sicurezza è per il… - DirScAutLib : Il presidente Ezio Delfino sulla ripresa - FilomenaGallo55 : RT @MIsocialTW: Grazie allo sforzo di tutti, la scuola riaprirà e le lezioni riprenderanno il 14 settembre. Gli Istituti saranno impegnati… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa scuola C’è la conferma: il primo settembre riapre la scuola, il 14 via alle lezioni La Stampa Simona Ventura e la tenera dedica ai figli: "Siete sempre stati l'essenza della mia vita"

Simona Ventura sta passando l'estate in famiglia e via social condivide con i follower gli scatti dei suoi tre "gioielli". I figli Giacomo, Niccolò e Caterina si mettono in posa vicini per una foto ri ...

Scuola, Galli: "La temperatura misurata a casa non può funzionare"

Il professore di malattie infettive boccia l'indicazione che affida ai genitori il primo controllo anti Coronavirus: "Va fatto all'ingresso degli istituti" TORINO - Massimo Galli, direttore del dipart ...

Simona Ventura sta passando l'estate in famiglia e via social condivide con i follower gli scatti dei suoi tre "gioielli". I figli Giacomo, Niccolò e Caterina si mettono in posa vicini per una foto ri ...Il professore di malattie infettive boccia l'indicazione che affida ai genitori il primo controllo anti Coronavirus: "Va fatto all'ingresso degli istituti" TORINO - Massimo Galli, direttore del dipart ...