Referendum, 183 costituzionalisti dicono No (Di lunedì 24 agosto 2020) “Le ragioni del nostro NO al Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari”, questa l’intestazione del documento firmato da 183 costituzionalisti, che l’HuffPost pubblica integralmente. Il documento, che i cinque promotori tengono a precisare “scaturisce da un’iniziativa autonoma e totalmente indipendente sia dal Coordinamento per la democrazia costituzionale (CDC), sia dal Comitato nazionale per il No al taglio del Parlamento”, è stato frutto “di un lavoro immane in risposta all’appello del direttore dell’HuffPost Mattia Feltri, dello scorso 8 agosto”.“Per molti osservatori (compreso il Pd) - scriveva Feltri - la riforma della Carta prevista dal prossimo Referendum è pericolosa senza il proporzionale. La Costituzione sarebbe dunque ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Referendum, 183 costituzionalisti dicono No - chiaramanna : RT @mattiafeltri: Referendum, 183 costituzionalisti dicono No con un documento indirizzato a Huffington. - pietrofrigo : RT @mattiafeltri: Referendum, 183 costituzionalisti dicono No con un documento indirizzato a Huffington. - BaldoliniS : RT @mattiafeltri: Referendum, 183 costituzionalisti dicono No con un documento indirizzato a Huffington. - mattiafeltri : Referendum, 183 costituzionalisti dicono No con un documento indirizzato a Huffington. -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum 183 Referendum, 183 costituzionalisti dicono No L'HuffPost Referendum, 183 costituzionalisti dicono No

“Le ragioni del nostro NO al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari”, questa l’intestazione del documento firmato da 183 costituzionalisti, che l’HuffPost pubblica integralmente. Il do ...

Taglio dei parlamentari, 183 costituzionalisti pronti a votare no al referendum

In meno di una settimana hanno raccolto 183 firme. Di altrettanti costituzionalisti pronti a votare no al referendum sul taglio dei parlamentari. Ma le adesioni proseguono anche se hanno deciso di ren ...

“Le ragioni del nostro NO al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari”, questa l’intestazione del documento firmato da 183 costituzionalisti, che l’HuffPost pubblica integralmente. Il do ...In meno di una settimana hanno raccolto 183 firme. Di altrettanti costituzionalisti pronti a votare no al referendum sul taglio dei parlamentari. Ma le adesioni proseguono anche se hanno deciso di ren ...