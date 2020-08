Perdere la scuola fa più danni del Covid: la convinzione del governo di Boris Johnson (Di lunedì 24 agosto 2020) Perdere la scuola per i bambini e i ragazzi fa più danni del coronavirus: ne sono convinti nel Regno Unito, dove a rafforzare la posizione del premier Boris Johnson arrivano ora anche le parole del capo consigliere in materia sanitaria del governo, Chris Whitty. A suo parere, le possibilità che i bambini muoiano di Covid-19 sono “estremamente basse” a fronte del “danno” arrecato all’infanzia dalla prolungata assenza dai banchi di scuola.Affermazioni - mentre in molti Paesi d’Europa ci si confronta con il rebus della riapertura e dei rischi connessi - confortate da uno studio dell’agenzia governativa britannica Public Health England (Phe). Secondo i ricercatori, in Inghilterra i contagi nelle scuole ... Leggi su huffingtonpost

