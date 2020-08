Palermo, occhio alla lista: il regolamento della Lega Pro non fa sconti (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Palermo e la lista dei ventidue da presentare in vista del prossimo campionato di Serie C.I rosanero dovranno adattarsi a un nuovo regolamento che è agli antipodi rispetto al campionato di Serie D dove era chiaramente incentivato l'utilizzo dei giovani. Le regole pensate dalla Lega Pro, come riferisce l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', sono volte a far risparmiare i club e di conseguenza di punta a rose ridotte e inoltre «le nuove normative non prevedono alcuna esclusione né di over o under, né di giocatori a titolo definitivo o in prestito. Se una squadra di Serie C acquista dei calciatori a titolo temporaneo (fino a otto) deve comunque conteggiarli nella lista complessiva di ventidue tesserati».Palermo, le ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Palermo occhio Palermo, occhio alla lista: il regolamento della Lega Pro non fa sconti Mediagol.it Memorie della mia città : Il cinema dei ricordi di Noto

Tecla Muzio attraversò corso Vittorio Emanuele correndo. Ripassò le informazioni raggranellate qua e là sull'ospite che l'amministrazione comunale di Noto le aveva affidato per tutto il pomeriggio, fi ...

Max Gazzè a Bagheria, buona la prima

Buona la prima, si dice nel mondo del cinema ma, grazie a Max Gazzè, questa volta vale anche per la musica live: il cantautore ieri sera, in piazza Stazione a Bagheria, ha inaugurato il suo minitour n ...

